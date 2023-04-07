Распространены кадры человеческих останков, обнаруженных в Агдаме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Распространены кадры человеческих останков, обнаруженных во время раскопок в освобожденном от оккупации Агдамском районе.

Trend представляет вниманию читателей данные кадры.

Напомним, что в Агдамском районе, во время раскопок на территории под названием Эрги дюзю были обнаружены человеческие останки. По данному факту в прокуратуре Агдамского района проводится расследование.

Отметим, что ранее в результате соответствующих поисковых мероприятий, проведенных на освобожденных территориях, в том числе в селах Дашалты Шушинского района, Эдилли Ходжавендского района, Сырхавенд Агдамского района, а также в селе Фаррух Ходжалинского района и на других территориях, были обнаружены массовые захоронения.