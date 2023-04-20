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В Азербайджане должностные оклады гражданского персонала Внутренних войск утверждены в новой редакции

Общество Материалы 20 апреля 2023 19:07 (UTC +04:00)
В Азербайджане должностные оклады гражданского персонала Внутренних войск утверждены в новой редакции

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БАКУ /Trend/ - Размеры ежемесячных должностных (тарифных) окладов по Единому тарифному графику гражданских служащих, не являющихся государственными служащими, работающих в финансируемых из бюджета учреждениях, подведомственных Главному управлению Внутренних войск МВД, утверждены в новой редакции.

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Министерству финансов поручено осуществить финансирование дополнительных средств, необходимых в связи с исполнением постановления, за счет средств, предусмотренных для соответствующих целей в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год.

Данное решение предусмотрено к применению с 1 января 2023 года.

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