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Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)

Общество Материалы 18 мая 2023 16:08 (UTC +04:00)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 18 мая состоялась церемония открытия Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət". В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли и председатель Государственного агентства по услугам гражданам и социальным инновациям Ульви Мехтиев.

Как сообщили в четверг Trend в отделе по связям с общественностью агентства, сначала участники мероприятия посетили памятник общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву, установленный в центре города Нахчыван, возложили к нему цветы.

На мероприятии было сообщено, что Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и подведомственные ему центры "ASAN xidmət" были созданы указом Президента Азербайджана от 13 июля 2012 года №685.

Нахчыванский центр "ASAN xidmət" является 26-м по счету в стране. Строительство Центра началось в 2020 году и было завершено в мае 2023 года. Центр "ASAN xidmət" оснащен системами видеонаблюдения, визуализации, двумя лифтами, системой пожаротушения, централизованной вентиляцией, системой отопления, генератором и UPS.

Центр "ASAN xidmət" расположен по адресу: город Нахчыван, улица Сеида Джафара Пишевари, 7.

Было отмечено, что в Центре будут предоставляться более 360 услуг различными государственными органами, а также частными компаниями и предприятиями.

Общее число сотрудников Центра составляет 228 человек, а волонтеров - 45 человек.

В Центре также имеется "ASAN kafe", на его территории организованы парковочные места на 50 автомобилей.

Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
Состоялось открытие Нахчыванского регионального центра "ASAN xidmət" (ФОТО)
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