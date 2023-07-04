Открытие "Бакинских летних дней джаза" - отличное настроение, яркие эмоции и великолепная музыка (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие международных "Бакинских летних дней джаза", сообщает Trend.

Международные "Бакинские летние дни джаза" пройдут с 3 по 7 июля. Мероприятие инициировано и организовано агентством Premier LTD, в этом году оно пройдет при поддержке Центра Гейдара Алиева.

На открытии вечера знаток джаза, радио- и телеведущий, заслуженный работник культуры Рахиб Азери отметил, что проведение "Бакинских летних дней джаза" стало доброй традицией.

Было подчеркнуто, что "Бакинские летние дни джаза" проводятся уже в пятый раз. Концертные программы в рамках мероприятия организовываются как в залах, так и на открытых площадках. Некоторые концерты в Баку, по праву считающемся городом джаза, проходят на открытых площадках, что делает их доступными для более широкой аудитории. Это служит главной цели "Бакинских летних дней джаза" - более широкому продвижению джазовой музыки.

"На открытии "Бакинских летних дней джаза" слушателям будут представлены два концерта. В последнее время наблюдается тенденция соединения классической музыки и джаза. Большинство джазовых музыкантов - люди, получившие классическое музыкальное образование. Все они подчёркивают, что для того, чтобы понимать, любить и пропагандировать джаз – нужно начинать с классики. Принимая это во внимание, представляем на открытии крайне интересную концертную программу", - сказал Рахиб Азери.

Далее ведущий пригласил на сцену турецких музыкантов - известного гитариста Ондера Фоджана, джазовую певицу Мелтем Эге, а также Шенова Улькера (труба, флюгельгорн), Булута Гюлена (тромбон), Озана Муслуоглу (контрабас) и Серкана Алагёка (ударные). Турецкие музыканты выступили в сопровождении Бакинского камерного оркестра.

Совместное выступление турецких джазовых музыкантов и музыкантов Бакинского камерного оркестра вызвало восторг слушателей с первых аккордов. Публика с огромным интересом слушала турецкий джаз. Музыканты тепло общались с гостями концерта, перед исполнением музыкальных композиций певица Мелтем Эге рассказывала историю создания произведений, делилась воспоминаниями. Многие композиции, автором которых является Ондер Фоджан, имеют свою очень особенную и личную историю.

Музыка, которую исполнили турецкие музыканты – очень красивая. Публика выражала свой восторг бурными аплодисментами. А оркестр, выступивший в ином жанре, продемонстрировал, что классика и джаз - это совместимые друг с другом направления.

После выступления певица Мелтем Эге призналась представителям СМИ, что находиться в Баку и выступать в Центре Гейдара Алиева – это особое удовольствие.

"Быть частью "Бакинских летних дней джаза" – большая честь. Мы счастливы, что нам представилась возможность выступить в столице Азербайджана. Наш концерт прошел замечательно, очень приятно было выступать в сопровождении Бакинского камерного оркестра, мы получили огромное удовольствие", - сказала она.

Гитарист Ондер Фоджан добавил, что это его третий концерт в Баку.

"Вернуться сюда отрадно. Азербайджан страна, где музыку любят, слушают... Выступать перед искушённой публикой волнительно, надеюсь, бакинскому слушателю понравилась наша музыка. Выражаю огромную благодарность всем организаторам "Бакинских летних дней джаза" за проведение данного мероприятия", - сказал Ондер Фоджан.

Во втором отделении программы состоялось выступление известного пианиста, лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Азербайджана Эльчина Ширинова с израильскими коллегами – Амиром Бреслером (ударные), Ореном Харди (контрабас) и Гиладом Хексельманом (гитара).

Отметим, что Эльчин Ширинов, в течение четырех лет участвуя в известном израильском "Трио Авишай Коэн", выступал с концертными программами во многих странах мира.

Исполнение музыкантов никого не оставило равнодушным. Слушатели наслаждались потрясающей музыкой и виртуозным мастерством музыкантов. Публика получила огромное удовольствие не только слушая музыкантов, но и наблюдая за их игрой, мимикой, движениями. Музыканты во главе с Эльчином Шириновым подарили гостям концерта отличное настроение, яркие эмоции и великолепную джазовую музыку.

По словам Эльчина Ширинова, он и его израильские коллеги получили огромное удовольствие от выступления в Центре Гейдара Алиева.

"Это пятые по счету "Бакинские летние дни джаза", и, безусловно, я счастлив принимать в них участие. Проведение этого мероприятия способствует развитию молодых музыкантов. В программе мы исполнили азербайджанские композиции, мои авторские сочинения. Надеюсь, публике все понравилось", - отметил Ширинов.

Программа открытия "Бакинские летние дни джаза" – прекрасное начало, а в последующие дни мероприятие порадует поклонников джаза интересными, яркими выступлениями музыкантов.

Настоящим подарком для любителей джаза станет выступление в Баку известного джазового пианиста, номинанта на премию "Грэмми" Альфредо Родригеса из команды корифея этого жанра Куинси Джонса в рамках мирового турне с трио. Их выступление придется на второй день фестиваля - 4 июля. Концерт состоится в Аудиториуме Центра Гейдара Алиева.

Грузию на днях джаза в Баку представит пианист, аранжировщик, профессор музыкального колледжа Беркли Георгий Микадзе. 5 июля он вместе с музыкантами из Франции - Франсуа Мутэном и Рафаэлем Паннье - исполнит джазовые импровизации известных грузинских композиторов в парке Центра Гейдара Алиева.

Заключительный аккорд праздника джаза придется на выступление джазового оркестра имени Олега Лундстрема 7 июля. Впервые выступив в Баку в 2019 году, коллектив с тех пор завоевал симпатии наших слушателей, и порадует их своим творчеством и на этот раз. Концерт состоится в парке Центра Гейдара Алиева.

Вход на концерты в парковой зоне свободный.

Билеты на концерты в зрительном зале можно приобрести в кассах города и на сайте iTicket.az.