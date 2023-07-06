Минздрав Азербайджана проводит анализ цен на лекарства вместе с другими структурами - замминистра

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения регулярно проводит анализ цен на лекарства совместно с соответствующими структурами.

Об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал заместитель министра здравоохранения Расим Исмаилов, сообщает в четверг Trend.

"В случае необходимости мы находим решения путем оперативного обсуждения с Тарифным советом", - сказал он.

Исмаилов также коснулся вопроса, связанного с биологически активными пищевыми добавками. Он отметил, что они не подлежат государственной регистрации, и их стоимость не регулируется Тарифным советом.

"Они реализуются по ценам, определяемым самими предпринимателями. Продажа пищевых добавок в качестве лекарственных средств формирует у людей мнение о том, что цены на лекарства высоки. Внедрение электронных рецептов в результате предлагаемого изменения в закон обеспечит устранение ряда негативных явлений в этой сфере", - добавил он.