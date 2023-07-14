БАКУ /Trend/ - Устанавливаются новые правила ввоза в Азербайджан лекарств для личного пользования.

Как сообщает в пятницу Trend, этот вопрос нашел свое отражение в поправках к закону "О лекарственных средствах", которые обсуждались сегодня на заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно изменениям, лица, прибывающие в Азербайджан или выезжающие из Азербайджана за границу, могут беспрепятственно ввозить и перевозить лекарственные средства в необходимом количестве для личного пользования, в том числе лекарственные средства, не имеющие государственной регистрации в Азербайджанской Республике, а также лекарственные средства, указанные в статье 9.6 настоящего закона.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и одобрена в третьем чтении.

Отметим, что сегодня проходит последнее заседание внеочередной сессии Милли Меджлиса. Повестка дня заседания включает 19 вопросов.