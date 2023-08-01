Синоптики о погоде в Азербайджане на август

БАКУ /Trend/ - Август обычно является самым жарким месяцем в Азербайджане. По данным многолетних метеорологических наблюдений, максимальная температура воздуха в Нахчыванской АР и низменных районах составляла в августе 44 (в Джульфе-Ордубаде - 46 градусов тепла), в предгорьях - 43, в горных районах - 37 градусов тепла.

Как сказал во вторник Trend начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов, в этом году, в отличие от некоторых европейских стран, жара в Азербайджане за прошедший период лета была не такой сильной и длительной. По данным, поступившим из сети гидрометеорологических наблюдений, всего в один из дней в низменных районах Азербайджана температура воздуха поднялась до 37 градусов. В июле в Баку лишь в один из дней была зафиксирована температура воздуха в 40 градусов тепла, а в низменных районах она достигала 42 градусов.

"На основании многолетних метеорологических данных, за последний 21 год наблюдались очень существенные различия в температурных показателях августа. Так, самая жаркая погода в Баку была зафиксирована 9 августа 2017 года, составив 42,6 градуса тепла. А тремя годами спустя 25-26 августа температура воздуха была на 27 градусов ниже, и в Баку было зарегистрировано всего 16 градусов тепла.

По словам Махмудова, в этом году в первой декаде августа сильной жары в стране не ожидается. В результате преобладания северных ветров, которые периодически будут усиливаться в дневное время с 3 по 5 августа, максимальная температура воздуха не превысит 35 градусов.

"Ожидается, что в течение месяца температура воздуха будет близка к климатической норме, а в середине месяца - выше нормы. Обычно в августе количество дождливых дней на территории Азербайджана невелико, варьируя от 2 до 7 дней", - сказал он.

Махмудов отметил, что осадки в августе 2023 года в основном возможны в середине первой декады, в некоторых горных и предгорных районах страны прогнозируются ливни. В этот период ожидается усиление северо-западного ветра до 23-28 м/с.