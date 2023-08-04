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В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны

Общество Материалы 4 августа 2023 06:38 (UTC +04:00)
В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджан доставлены еще 30 украинских детей, пострадавших от войны.

Как сообщает Trend, дети на протяжении 14 дней будут проходить реабилитацию в лагерях Баку, Шамахы, Габалы и Шеки. Посредством индивидуальных консультаций, групповой терапии, психосоциальных тренингов, мастер-классов, проводимых профессиональными психологами, будет обеспечена стабилизация эмоционального состояния детей, их интеграция в общество.

Для них будут организованы курсы английского языка, экскурсии по историческим местам и музеям Азербайджана.

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