Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже пятый день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Отправленная из Баку для армянских жителей Карабаха автоколонна с продовольственным грузом уже пятый день находится на дороге Агдам-Ханкенди, передает в субботу карабахское бюро Trend.

Два грузовика с 40 тоннами муки ждут перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди.

Сотрудники и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца ночуют в палатках, установленных на территории.

Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.