Каждый потерянный день до подписания мирного договора приближает Армению к еще большим потерям - Рамиль Усубов

БАКУ/Trend/ – Каждый потерянный день до подписания мирного договора приближает Армению к еще большим потерям.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в своей статье, опубликованной в официальной прессе, отметил секретарь Совета безопасности при Президенте Азербайджанской Республики, генерал-полковник Рамиль Усубов.

"Авантюрные лидеры обрекли Армению на большие лишения и глубокий кризис. Политический хаос, экономический и социальный упадок, коррумпированный государственный аппарат, разгромленная армия и позорное поражение, наконец, междоусобицы, массовая миграция за границу и другие подобные факторы, отражающие трагедии армянского народа, показывают, что Армения находится на пороге необратимого окончательного банкротства. Возрастающее количество призывов в армянской общине открыть новую страницу в своей жизни вселяет надежду на то, что эта страна искренне будет работать над скорейшим подписанием мирного соглашения.

Каждый потерянный день до подписания мирного договора приближает Армению к еще большим потерям. Завершение процесса делимитации и демаркации границ, подписание мирного договора сейчас необходимо Армении в большей степени. Азербайджан полностью обеспечил свою территориальную целостность, наши границы взяты под полный контроль, стратегические позиции, представляющие угрозу для нашей страны с противоположной стороны, находятся под нашим тщательным наблюдением", - говорится в статье секретаря Совбеза.