В Азербайджане нарушители закона о платежных услугах будут штрафоваться на сумму до 7 тыс. манатов

БАКУ /Trend/ - Нарушители законодательства о платежных услугах и платежных системах в Азербайджане будут штрафоваться на сумму до 7 тысяч манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим в Кодекс об административных правонарушениях добавляется новая статья 439-2 (нарушение законодательства о платежных услугах и платежных системах).

Согласно новой статье, к нарушениям законодательства о платежных услугах и платежных системах относятся, в частности, непредставление поставщиками платежных услуг в установленные законом сроки информации о заключенном договоре о функционировании в стране иностранной платежной организации, организации электронных денег и оператора платежной системы без открытия местного филиала; непредставление банками, местными филиалами иностранных банков и национальным оператором почтовой связи в установленный законом срок в Центральный банк Азербайджана информации об эмитенте электронных денег, поставщике посреднических услуг для проведения платежных операций и поставщике информационных услуг, в связи с чем должностные лица будут оштрафованы в размере от 1 000 до 3 000 манатов, юридические лица - от 5 000 до 7 000 манатов;