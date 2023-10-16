Азербайджан входит в число 20 стран, наиболее страдающих от нехватки воды - представитель ФАО

БАКУ/Trend/ – Азербайджан входит в число 20 стран, наиболее страдающих от нехватки воды.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН Мухаммад Насар во время выступления на мероприятии, посвященном открытию факультета сельскохозяйственных и пищевых наук Университета АДА, а также Координационного офиса продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Азербайджане и Всемирному дню продовольствия.

"В Азербайджане более 70 процентов водных ресурсов используется для нужд сельского хозяйства. Надеюсь, что факультет сельского хозяйства и пищевых наук будет способствовать более эффективному использованию водных ресурсов, а также развитию сельского хозяйства", - добавил М.Насар

Затронув тему питьевой воды, представитель ФАО отметил, что всего 3-4 процента водных объектов в мире могут быть использованы в качестве питьевой воды.

Отметим, что в Азербайджане за последние несколько лет созданы 44 новых источника питьевой воды.

В частности, в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся работы по формированию новых источников питьевой воды.

Также в стране создано агентство, основная деятельность которого направлена на обеспечение предпринимателей сельхозсектора водой в целях мелиорации.