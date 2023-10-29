Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на 30 октября.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Местами слабый туман, небольшой моросящий дождь. Умеренный северо-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 15-18° тепла, днем 20-25° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 мм рт.ст. до 772 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.