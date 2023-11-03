Госструктуры Азербайджана распространили совместное заявление

БАКУ /Trend/ - В ряде сегментов социальных сетей посредством фейковых аккаунтов распространилось видеообращение, якобы адресованное азербайджанскому народу от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева о запуске нового инвестиционного проекта. Упомянутое видеообращение создано с использованием технологий "deepfake" и не отражает реальность.

Как сообщает Trend, об этом говорится в заявлении Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана и Агентства по развитию медиа.

"Еще раз призывая общественность доверять только информации, предоставленной официальными источниками, напоминаем, что официальный сайт и аккаунты Президента Азербайджанской Республики в социальных сетях как надежный источник информации всегда активны и в оперативной форме освещают деятельность главы государства. Призываем граждан Азербайджана, журналистов, общественных активистов всегда проявлять принципиальность в отношении подобных случаев, бдительность на фоне распространения на глобальном уровне кампаний, основанных на фейковой и ложной информации", - говорится в сообщении.