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На границе Азербайджана и Ирана было зафиксировано землетрясение

Общество Материалы 8 ноября 2023 10:32 (UTC +04:00)
На границе Азербайджана и Ирана было зафиксировано землетрясение

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями министерства по чрезвычайным ситуациям из Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, 8 ноября 2023 года в 09:18 по местному времени на границе Азербайджана и Ирана было зафиксировано землетрясение магнитудой 5.1.

Об этом в среду Trend сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана.

Было отмечено, что землетрясение ощущалось в ряде южных районов Азербайджана.

"В МЧС не поступало сообщений о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения", - говорится в сообщении ведомства.

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