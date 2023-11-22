АФФА уволила Де Бьязи с поста главного тренера сборной Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета АФФА, где было принято решение о дальнейшей судьбе Джанни Де Бьязи в национальной сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает в среду Trend, итальянский специалист был уволен с поста главного тренера. Спустя 10 минут после начала заседания, Де Бьязи покинул административное здание АФФА через черный ход.

На заседании Исполнительного комитета АФФА было заявлено, что новый контракт с итальянским специалистом подписан не будет.

Отметим, что Джанни Де Бьязи был назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу в 2020 году. В своей последней игре под его руководством сборная Азербайджана проиграла Бельгии со счетом 0:5 на выезде в отборочном раунде Евро-2024.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!