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АФФА уволила Де Бьязи с поста главного тренера сборной Азербайджана

Общество Материалы 22 ноября 2023 12:34 (UTC +04:00)
АФФА уволила Де Бьязи с поста главного тренера сборной Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось внеочередное заседание Исполнительного комитета АФФА, где было принято решение о дальнейшей судьбе Джанни Де Бьязи в национальной сборной Азербайджана по футболу.

Как сообщает в среду Trend, итальянский специалист был уволен с поста главного тренера. Спустя 10 минут после начала заседания, Де Бьязи покинул административное здание АФФА через черный ход.

На заседании Исполнительного комитета АФФА было заявлено, что новый контракт с итальянским специалистом подписан не будет.

Отметим, что Джанни Де Бьязи был назначен на пост главного тренера сборной Азербайджана по футболу в 2020 году. В своей последней игре под его руководством сборная Азербайджана проиграла Бельгии со счетом 0:5 на выезде в отборочном раунде Евро-2024.

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