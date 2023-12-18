Глава TƏBİB о ситуации с заболеваемостью корью в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Ситуация с числом заболевших корью остается стабильной.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов, сообщает в понедельник Trend.

"Есть обращения по поводу кори в больницы, поликлиники. Состояние пациентов, получающих лечение как в стационаре, так и дома, строго контролируется, чтобы избежать осложнений. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в стране стабильная", - сказал В.Гурбанов.

Отметим, что согласно информации министерства здравоохранения, в последние месяцы случаи заражения корью, связанные с "завозными" случаями из других стран, привели к локальному распространению инфекции в различных регионах Азербайджана. Среди зарегистрированных случаев кори на территории страны иногда встречаются осложнения у детей из группы риска, а также развитие бактериальных инфекций, отсроченные обращения к врачу или неправильная диагностика.

Согласно "календарю профилактических прививок", действующему в стране в целях охраны здоровья детей и профилактики инфекций, все дети в возрасте от одного года до шести лет должны быть вакцинированы два раза против кори, эпидемического паротита и краснухи.

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