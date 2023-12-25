Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с заболеваемостью корью

БАКУ /Trend/ - Анализ зарегистрированных случаев заболеваемости корью на территории страны показывает, что наряду с детьми до 10 лет, случаи заражения происходят также среди детей старше 10 лет и взрослых. Такие случаи заражения в основном наблюдаются среди лиц в возрасте до 40 лет, которые никогда не болели корью и не были вакцинированы от нее.

Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Минздрав отмечает, что в целях сохранения здоровья населения и профилактики инфекций министерством в страну ввезены соответствующие вакцинные препараты для проведения мероприятий по вакцинации населения в возрасте от 11 до 40 лет, не прошедших своевременную вакцинацию против кори. В настоящее время ведется работа по организации мероприятий по иммунизации.

Министерство в целях охраны здоровья населения и профилактики случаев заражения считает необходимым вакцинацию против кори детей в возрасте до 10 лет согласно действующему в стране календарю профилактических прививок, и лиц в возрасте от 11 до 40 лет, которые никогда не болели корью и не были вакцинированы от нее.

Для вакцинации указанных групп населения рекомендуется обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь населению по месту жительства.

Для защиты от заражения групп населения в возрасте 11-40 лет достаточно 1 прививки.

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