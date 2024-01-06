Госслужба Азербайджана предупредила о фейковых приложениях "Whatsapp" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджана вновь предупреждает граждан об опасности, создаваемой фейковыми приложениями "Whatsapp".

Об этом сообщили в субботу Trend в службе.

Фейковые приложения, не представленные официальными поставщиками, такие как "Pink Whatsapp", "WhatsApp+", вызывают интерес у людей. Эти приложения предлагают ряд дополнительных функций, чтобы отличаться от оригинального приложения и быть привлекательными. Данные приложения, предлагающие дополнительные функции, такие как запоминание статусов и сообщений, удаленных другой стороной, скрытие прочитанных сообщений, отслеживание присутствия в сети, на самом деле создаются с целью заражения мобильных устройств пользователей и кражи их данных, а иногда и для использования в качестве "майнинга" или "прокси" с использованием вычислительной мощности мобильных телефонов, на которых установлены эти приложения.

К сожалению, следует отметить, что несмотря на предупреждение (https://t.me/certgovaz/12) Центра по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности от 26 апреля 2021 года, использование поддельных приложений "WhatsApp" продолжает расти среди граждан. Это также ясно видно из исследования, представленного "Лабораторией Касперского" за октябрь 2023 года.

Так, в представленном исследовании первое место в регионе по количеству скачиваний поддельного приложения "WhatsApp" с показателем 45,64 процента занимает Азербайджан, что говорит о серьезной необходимости расширения просветительских мероприятий для граждан касательно кибергигиены.

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