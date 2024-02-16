Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира

Общество Материалы 16 февраля 2024 13:15 (UTC +04:00)
Азербайджанский гимнаст вышел в финал Кубка мира

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский гимнаст Никита Симонов вышел в финал Кубка мира по спортивной гимнастике в Каире (Египет).

Как сообщает в пятницу Trend, Никита Симонов вышел в финал Кубка мира в упражнении на кольцах.

Отметм, что Кубок мира по спортивной гимнастике в Каире проходит 15-18 февраля. Азербайджан на соревнованиях представляют Никита Симонов, Иван Тихонов, Расул Ахмедзаде, Мансум Сафаров (мужская спортивная гимнастика), Назанин Теймурова (женская спортивная гимнастика).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости