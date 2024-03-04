БАКУ /Trend/ - Упразднено Нахчыванское предприятие по снабжению нефтегазовыми продуктами.

Как сообщает Trend, распоряжение об этом подписал заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов.

Согласно распоряжению, финансовые активы упраздненного Нахчыванского предприятия по снабжению нефтегазовыми продуктами были переданы в бюджет НАР, а другое имущество (за исключением недвижимости, предусмотренной распоряжением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 26 января 2024 года № 55/S) и транспортные средства - в распоряжение министерства экономики НАР в целях приватизации.

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