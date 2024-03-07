БАКУ /Trend/ - Определился еще один участник межклубного чемпионата мира по футболу.

Как сообщает в четверг Trend, со ссылкой на İdman.biz дортмундская "Боруссия" прошла квалификацию на ЧМ-2025.

Причиной тому стало поражение немецкого клуба "Лейпциг" в поединке 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с мадридским "Реалом" (0:1, 1:1).

Отметим, что межклубный чемпионат мира пройдет в США с 15 июня по 13 июля. 32 команды будут соревноваться в 8 группах. До "Боруссии" на чемпионат мира квалифицировались "Видад" (Марокко), "Аль-Ахли" (Египет), "Аль-Хилаль" (Саудовская Аравия), "Урава" (Япония), "Челси", "Манчестер Сити" (оба - Англия), "Реал" (Испания), "Бавария" (Германия), "ПСЖ" (Франция), "Интер" (Италия), "Порту", ​​"Бенфика" (оба - Португалия), "Монтеррей", "Леон" (оба - Мексика), "Сиэтл" (США), "Окленд" (Новая Зеландия), "Палмейрас", "Фламенго", "Флуминенсе" (все - Бразилия).

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