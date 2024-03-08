Исламофобия - это геноцид против мусульман - гендиректор Badger Health Group

БАКУ /Trend/ - Исламофобия - это геноцид против мусульман. Это разрушение их собственности, фальсификация их истории.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил генеральный директор Badger Health Group Вагаруззаман Азми во время выступления на панельном обсуждении на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

"В основе исламофобии лежат более разнообразные аспекты. Азербайджан лидирует в этой борьбе и делает очень прогрессивные шаги. Страна на свои средства проводит такие мероприятия, борется с этой болезнью, которая укоренилась в обществе", - добавил он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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