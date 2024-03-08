В США ужесточается контроль над мусульманами - генсек Совета мусульманских организаций

БАКУ /Trend/ - В США ужесточается контроль над мусульманами.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный секретарь Совета мусульманских организаций США Уссама Али Джаммал во время выступления в ходе обсуждений на международной научной конференции на тему "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" в Баку.

Он подчеркнул, что дискриминация прав недопустима. "К сожалению, исламофобия поддерживается руководителями некоторых организаций. Образование и просвещение очень важны в борьбе с исламофобией. Также особую роль в формировании общественного мнения играют СМИ", - сказал генсек организации.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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