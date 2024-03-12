Одной из основных задач омбудсмена является проведение просветительской работы в области прав человека - Сабина Алиева

БАКУ /Trend/ - Одной из основных задач омбудсмена является проведение просветительской работы в области прав человека.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева на стартовавшем сегодня тренинге на тему "Деятельность омбудсмена в качестве Национального превентивного механизма", организованном Аппаратом омбудсмена для руководящего состава и сотрудников общеобразовательных учреждений интернатного типа по городу Баку министерства науки и образования Азербайджана.

Омбудсмен отметила, что в целях защиты прав человека проводится соответствующая работа по повышению осведомленности, совершенствованию знаний и навыков, реализации задач, вытекающих из соответствующих программ и проектов.

"За последние два года был внесен ряд изменений в Конституционный закон, регулирующий деятельность Аппарата омбудсмена. Это защита прав ребенка, создание Национальной превентивной группы и другие вопросы. Подобный тренинг проводится впервые. Мы стараемся строить свою работу в соответствии с требованиями времени и работать вместе с людьми, занимающимися различными видами профессиональной деятельности", - подчеркнула С.Алиева.

Отметим, что согласно изменениям в Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики", вступившим в силу с 2023 года, членами Национальной превентивной группы могут быть лица не моложе 25 лет, имеющие высшее образование, опыт в области защиты прав человека и высокие моральные качества.

Члены Национальной превентивной группы назначаются Уполномоченным по правам человека (омбудсмен) Азербайджана сроком на 3 года. В состав группы входят лица из числа юристов, врачей, психологов и других профессий.

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