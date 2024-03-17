Самолет рейса Баку-Москва совершил вынужденную посадку в Шереметьево

БАКУ /Trend/ - Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс J2 181 по маршруту Баку-Москва (аэропорт Домодедово), из-за закрытия аэропорта был вынужден приземлиться в Шереметьево, передает в воскресенье Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.

Самолет успешно приземлился в аэропорту Шереметьево в 12:15 по бакинскому времени.

Закрытие аэропорта Домодедово было обусловлено мерами безопасности.

При возникновении вопросов пассажиры могут обратиться в кол-центр по электронной почте [email protected].