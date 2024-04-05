На кладбище села Агдабан в Кяльбаджаре обнаружен заминированный участок (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во время осмотра территории в Карабахском регионе Азербайджана на кладбище в селе Агдабан Кяльбаджарского района был обнаружен заминированный участок.

Как сообщает Trend, было установлено, что противопехотные мины типа «ПОМЗ-2М» были заложены на этом участке методом проволочной растяжки.

Отметим, что мины этого типа имеют круговой радиус поражения и вызывают серьезные последствия ввиду разлета осколков.

Мины, заложенные в целях совершения провокаций против гражданских лиц и военнослужащих, были обезврежены инженерно-сапёрными подразделениями азербайджанской армии с соблюдением правил безопасности и вынесены с территории.

Продолжается деятельность по очистке освобожденных территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, говорится в сообщении.

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