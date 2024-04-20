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В Азербайджане изменился перечень информационных систем и ресурсов, которые должны быть подключены к порталу "Электронное правительство"

Общество Материалы 20 апреля 2024 12:10 (UTC +04:00)
В Азербайджане изменился перечень информационных систем и ресурсов, которые должны быть подключены к порталу "Электронное правительство"

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в "Перечень информационных систем и ресурсов, которые должны быть подключены к порталу "Электронное правительство"".

Как сообщает в субботу Trend, соответствующее решение в связи с этим подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, пункт 13.1 документа утвержден в новой редакции - "13.1. Единая система информационного обеспечения Градостроительной и строительной деятельности".

Ранее в список Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана был внесен информационный ресурс на основании специального разрешения (лицензии), выданного Госкомитетом по градостроительству и архитектуре.

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