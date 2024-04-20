Хотелось бы приехать в Азербайджан и на учебно-тренировочные сборы – гимнастка из ЮАР

БАКУ /Trend/ - Хотелось бы приехать в Азербайджан и на учебно-тренировочные сборы.

Об этом в субботу сказала Trend участница Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, спортсменка из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Алина Галухин.

"Знаю, что в Азербайджане гимнастика находится на очень хорошем уровне, поэтому хотелось бы приехать сюда и на учебно-тренировочные сборы. Думаю, многому могла бы научиться у азербайджанских тренеров и спортсменок", - сказала она.

Алина Галухин сказала, что Кубок мира в Баку - это ее первые большие соревнования.

"Безусловно, хотелось бы выступить лучше, но сказалось волнение. На соревнованиях атмосфера отличная, впечатления очень хорошие, много ярких, положительных эмоций", - отметила гимнастка.

По словам спортсменки, в Баку она приехала за два дня до старта Кубка мира и провела тут контрольную тренировку.

"В программе с мячом мне проще выступать, а вот с булавами, конечно, еще надо много работать", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по художественной гимнастике проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 19-21 апреля. В соревнованиях принимают участие свыше 110 гимнасток из более 40 стран мира. Гимнастки выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан на Кубке мира по художественной гимнастике представляют: в индивидуальной программе - Зохра Агамирова и Камилла Сеидзаде, а также команда в групповых упражнениях, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Камилла Алиева, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Ляман Алимурадова и Зейнаб Гумметова.

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