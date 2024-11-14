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Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29

Общество Материалы 14 ноября 2024 18:51 (UTC +04:00)
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Четвертый день 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) близится к завершению.

Как сообщает Trend, это масштабное мероприятие собрало вместе лидеров и экспертов по климату со всего мира.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие высшего уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Trend представляет вниманию читателей фотокадры из павильонов, организованных на площадке COP29.

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Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
Фоторепортаж из павильонов на площадке COP29
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