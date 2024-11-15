Любая цифра, которая приближает нас к 1,5° - это шаг в правильном направлении - Эльнур Солтанов

БАКУ /Trend/ - Любое число, которое приближает нас к 1,5° по Цельсию, является шагом в правильном направлении.

Об этом заявил главный исполнительный директор COP29, заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на мероприятии в рамках COP29 на тему "Переход от ископаемого топлива: проблемы и возможности для климатической деятельности в странах Тройки", сообщает Trend.

Он отметил актуальность совместной климатической деятельности и роль COP29 в развитии глобальной экологической устойчивости.

Э.Солтанов подчеркнул важность временной декарбонизации, отметив, что ни одна страна не может решить этот вопрос в одиночку.

"Все государства должны внести свой вклад в процесс сокращения выбросов метана. Растущее финансирование имеет важное значение для усилий по адаптации ", - добавил он.

Отметим, что 11 ноября в Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!