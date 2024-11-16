COP for Hope: Надеемся, что пункты Парижского соглашения будут реализованы в скором времени - пакистанский участник COP29

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - член пакистанской делегации Гейдар Реза Хан.

Он сообщил Trend, что возлагает большие надежды на всестороннюю и оперативную реализацию положений Парижского соглашения.

Гейдар Реза Хан особенно выразил оптимизм в отношении того, что достигнутые в Баку договоренности по климатическому финансированию будут воплощены в жизнь в ближайшее время.

"Мы ожидаем, что страны-участники будут твердо следовать своим обязательствам. Азербайджан организовал COP29 на высочайшем уровне. Отдельно хочу отметить работу волонтеров: их умение направлять участников с помощью жестов и мимики просто восхищает.

Баку — удивительно красивый город. Здесь все радуют искренними улыбками, и я чувствую себя очень счастливым. Люди здесь невероятно дружелюбные и доброжелательные. А бакинская кухня — это отдельное удовольствие! У вас невероятно богатая и вкусная еда", — подчеркнул он.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня – саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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