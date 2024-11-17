На COP29 были представлены ковровые экспозиции, посвященные проблемам устойчивого развития

БАКУ /Trend/ - В рамках климатической конференции COP29, проходящей в Баку с 11 ноября, участникам мероприятия была представлена экспозиция ковров, изготовленных на тему глобальных климатических проблем с использованием экологически чистых материалов и красок, созданных в результате сотрудничества Азербайджанской операционной компании COP29 и ОАО «Азерхалча», было представлено .

Как сообщили Trend в компании, эти ковры, представленные как в Голубой, так и в Зеленой зонах Бакинского стадиона, места проведения конференции COP29, выражают единство усилий богатого культурного наследия Азербайджана в направлении решения актуальных проблем современности. В соответствии с идеями и задачами конференции, каждый из ковров, изготовленный из полностью «зеленой» и экологически безвредной краски и натуральной шерсти, изготавливается вручную азербайджанскими ткачихами в Шабранском цехе ОАО «Азерхалча». Проект предоставил экономическую поддержку женщинам-ремесленникам из отдаленных районов страны и создал платформу для обмена своими историями об изменении климата через искусство.

Одна из этих работ, названная «Тканые полосы», была вдохновлена ​​проектом профессора Эда Хокинса (Университет Рединга) «Покажи свои полосы» и визуализировала резкие изменения среднегодовой температуры между 1850 и 2022 годами с помощью полос. Силуэт Азербайджана и символические небоскребы Баку в изображении ковра являются символической интерпретацией проведения в столице COP29. Дизайн ковра заставляет людей задуматься о долгосрочных последствиях изменения климата, сочетая глобальное повышение температуры, требующее срочных мер, с архитектурным великолепием Азербайджана.

Другая работа называется «От побережья до петли» и является художественным выражением объявления 2024 года «Годом солидарности зеленого мира» в Азербайджане. Изображая путь мусора от воды к берегу, ковер мастерски сопоставляет две сцены: с одной стороны - спокойный, чистый морской пейзаж, а с другой - разрушительное воздействие загрязнения - через контакт мусора, собранного с берега с петлями ковра. Визуальное решение ковра символизирует гармоничное сочетание экологической активности, подчеркивая ущерб, который человеческая деятельность нанесла природе. Произведения искусства способствуют повышению осведомленности об окружающей среде, подчеркивая важность культурного наследия, сочетая искусство и пропаганду окружающей среды.