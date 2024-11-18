Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях на прошлой неделе

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало информацию об операциях по разминированию, проводимых с 11 по 17 ноября на освобожденных от оккупации территориях вовлеченными в разминирование структурами.

Об этом сообщили в понедельник Trend в ANAMA.

Отмечено, что в Тертере, Агдаме, Агдере, Лачине, Физули, Шуше, Ходжалы, Ханкенди, Кяльбаджаре, Ходжавенде, Джебраиле, Губадлы и Зангилане были обнаружены и обезврежены 29 противотанковые мины, 126 противопехотные мины, 483 неразорвавшихся боеприпасов.

Территория площадью 972.6 гектаров была очищена от мин.

Отметим, что операции по разминированию были проведены ANAMA, Министерством обороны, Министерством чрезвычайных ситуаций и Государственной пограничной службой, а также четырьмя частными компаниями.

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