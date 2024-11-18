Влияние изменения климата на здоровье людей ощущается уже во всем мире - Теймур Мусаев

БАКУ /Trend/ - Влияние изменения климата на здоровье людей уже ощущается во всех уголках мира.

Об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев во время выступления на "круглом столе" высокого уровня по климату и здоровью в рамках COP29, сообщает Trend.

"Эти воздействия угрожают не только благополучию людей, но и устойчивости систем здравоохранения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. Сегодня мы делаем важный шаг вперед в нашем коллективном обязательстве противостоять этим вызовам. Сегодня мы подпишем Письмо о намерениях создания Коалиции по преемственности председателей Бакинской COP в области климата и здоровья. Эта коалиция, в состав руководства которой, наряду с Азербайджаном, вошли наши ценные партнеры - Великобритания, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Бразилия, представляет беспрецедентное международное сотрудничество.

Вместе со Всемирной организацией здравоохранения мы стремимся к тому, чтобы изменение климата и здоровье оставались в центре глобальной повестки дня. Новая коалиция обеспечит преемственность и платформу, необходимые для укрепления этих усилий, максимального увеличения их воздействия и объединения заинтересованных сторон из правительств, международных организаций, гражданского общества, академических кругов и частного сектора", - сказал Т.Мусаев.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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