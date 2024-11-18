В доме Азербайджана в Кракове прошло мероприятие по случаю 8 ноября – Дня Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В доме Азербайджана, расположенном в Кракове (Польша), при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой и посольства Азербайджана в Польше, Культурной Ассоциации азербайджанцев мира "Хары Бюльбюль" состоялось мероприятие по случаю Дня Победы.

Как сообщает в понедельник Trend, информацию об этом распространил Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

Было отмечено, что мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.

Представитель посольства Азербайджана в Польше Орхан Алиев и председатель Ассоциации "Хары Бюльбюль" Седат Шамилли отметили историческое значение Дня Победы, вписанного золотыми буквами в современную историю Азербайджана.

Затем был показан фильм "Мы", посвященный 44-дневной Отечественной войне.

Мероприятие завершилось воспоминаниями о подвигах сынов Отечества, которые принесли победу азербайджанскому народу, обменом мнениями по донесению до мира истин Азербайджана.

Отметим, что в доме Азербайджана в Кракове, при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой регулярно организуются мероприятия, курсы и проекты для азербайджанцев, проживающих в Польше.

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