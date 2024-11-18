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Закир Ибрагимов провел очередную встречу с победителем 3-го конкурса “Yüksəliş”

Общество Материалы 18 ноября 2024 15:52 (UTC +04:00)
Закир Ибрагимов провел очередную встречу с победителем 3-го конкурса “Yüksəliş”
Фото: AzerGold

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БАКУ/Trend/ - Председатель Правления ЗАО “AzerGold” Закир Ибрагимов провел очередную встречу с одним из победителей третьего конкурса “Yüksəliş” («Восхождение») Вугаром Мамедовым в рамках программы наставничества проекта.

На встрече Закир Ибрагимов обсудил с победителем конкурса вопросы управления персоналом и временем, баланса между работой и личной жизнью, эмоционального интеллекта, обеспечения гибкости в принятии эффективных решений в случае форс-мажорных обстоятельств. Также Председатель Правления поделился опытом эффективного планирования и расстановки приоритетов использования ограниченных финансовых и человеческих ресурсов и дал соответствующие рекомендации победителю конкурса.

Отметим, что победитель конкурса в соответствии с годовым планом личностного развития, наряду знаниями в области управления, будет привлечен к деловым встречам, чтобы получить опыт в реальной рабочей среде и повысить свои навыки в соответствующей области.

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