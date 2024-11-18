Альянс американо-азербайджанских организаций направил поздравительное письмо Дональду Трампу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Альянса американо-азербайджанских организаций Мунаввар Вахабова направила Дональду Трампу поздравительное письмо по случаю переизбрания на пост президента США.

Об этом сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, передает Trend.

В письме отмечается, что победа Дональда Трампа является ярким проявлением его политических взглядов, веры в то, что он делает и будет делать для народа.

Было подчеркнуто, что община рада внести свой вклад в устойчивый успех США и сыграть активную роль в продолжительном развитии страны своей деятельностью в области науки, технологий, образования, бизнеса и других сферах.

Было отмечено, что прочные и стабильные отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном продолжаются по многим направлениям, и азербайджанцы будут стремиться к достижению еще больших высот в этом сотрудничестве.

В обращении, кроме того, говорится, что община, как часть США, придерживается идеалов мира, демократии, взаимного уважения, объединяющих оба народа, надеется на дальнейшее более тесное партнерство и выражает уверенность в достижении совместных успехов.

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