В ближайшие дни будет обсужден следующий пакет социальных реформ - Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в рамках бюджета на следующий год будет обсуждаться очередной пакет социальных реформ, подготовленный по поручению Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Сахиль Бабаев во время выступления на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии, трудовой и социальной политике, здравоохранению, международным отношениям и межпарламентским связям.

Министр отметил, что правительству направлены поручения по повышению минимальной заработной платы, пенсий и социальных пособий.

"На заседании комитета по труду и социальной политике, которое состоится 21 ноября, будет широко обсуждаться бюджет Фонда страхования от безработицы Государственного фонда социальной защиты Азербайджана. В целом на финансирование трудовых пенсий предусмотрено выделить 7,2 миллиарда манатов, что на 11 процентов больше, чем в текущем году", - добавил он.

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