ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Stadler Rail Group подписали соглашение о создании Центра обучения и развития

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и швейцарская компания "Stadler Rail Group" подписали соглашение о создании Центра обучения и развития в Баку.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

Центр, строительство которого будет финансироваться "Stadler", начнет работу в 2027 году. Он будет способствовать развитию кадрового потенциала в железнодорожной сфере, значительно снизив риск нехватки специалистов. Здесь также будут обучаться машинисты для управления поездами Stadler, используемыми в регионе.

Отметим, что для создания Центра обучения и развития были изучены практики, применяемые на железных дорогах Германии, Турции и Испании, за основу были взяты лучшие образцы.

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