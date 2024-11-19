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ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Stadler Rail Group подписали соглашение о создании Центра обучения и развития

Общество Материалы 19 ноября 2024 18:10 (UTC +04:00)
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и Stadler Rail Group подписали соглашение о создании Центра обучения и развития
Фото: АО «Азербайджанские железные дороги»

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и швейцарская компания "Stadler Rail Group" подписали соглашение о создании Центра обучения и развития в Баку.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на ЗАО.

Центр, строительство которого будет финансироваться "Stadler", начнет работу в 2027 году. Он будет способствовать развитию кадрового потенциала в железнодорожной сфере, значительно снизив риск нехватки специалистов. Здесь также будут обучаться машинисты для управления поездами Stadler, используемыми в регионе.

Отметим, что для создания Центра обучения и развития были изучены практики, применяемые на железных дорогах Германии, Турции и Испании, за основу были взяты лучшие образцы.

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