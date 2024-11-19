Будет создана "Платформа Каспийского дома"

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках COP29 состоялась международная конференция "Каспийское море и устойчивое развитие: охрана окружающей среды".

Как сообщает Trend, в форуме, организованном Агентством государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики в "Зеленой зоне", приняли участие представители ряда НПО из прикаспийских стран, известные международные эксперты.

Член Организационного комитета COP29, исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджанской Республики Айгюн Алиева, лидер высокого уровня по климату на COP29, член Организационного комитета COP29 Нигяр Арпадараи, депутат Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Азер Аллахверанов в своих выступлениях подчеркнули, что Азербайджан считает экологические проблемы Каспийского моря одним из важнейших вопросов и активно работает над их решением.

Председатель общественного объединения "Содействие развитию связей с общественностью" Шалала Гасанова впервые представила аудитории виртуальный музей по экологии Каспия, что было встречено с большим интересом.

Затем конференция продолжилась панельными дискуссиями.

В завершение НПО прикаспийских стран приняли решение о создании "Платформы Каспийского дома" для совместных усилий по сохранению экологии Каспия.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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