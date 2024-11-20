Нехватка воды является глобальной проблемой - Асад Ширинов

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, как и другие страны, сталкивается с трудностями в обеспечении устойчивого водоснабжения на фоне растущего спроса и ограниченных ресурсов. Одним из перспективных решений этой проблемы является потенциал государственно-частного партнерства в контексте опреснения воды Каспийского моря.

Об этом заявил советник Азербайджанского государственного агентства водных ресурсов (ADSEA) Асад Ширинов на панельной сессии на тему "Роль государственно-частного партнерства в управлении водными ресурсами", проведенной в рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP29).

А.Ширинов отметил, что на COP29 Азербайджанское государственное агентство водных ресурсов в ответ на климатические проблемы подчеркнуло важность альтернативных источников воды с особым акцентом на такие аспекты, как устойчивое развитие, инновационные подходы к устойчивому управлению водными ресурсами и опреснение. По его словам, нехватка воды является глобальной проблемой и затрагивает многие страны.

"Государственно-частное партнерство - это подход в управлении водными ресурсами Азербайджана, при котором государственные структуры и частные компании работают вместе для обеспечения водоснабжения, улучшения инфраструктуры и реализации устойчивых водных решений. Эта модель стала еще более актуальной в связи с растущим спросом на глобальном уровне из-за нехватки воды, устаревшей инфраструктуры и изменения климата", - сказал А.Ширинов.

По его словам, проект опреснения воды Каспийского моря является крупномасштабной инициативой, направленной на решение проблемы нехватки воды в Азербайджане. "Государственно-частное партнерство может стать важным решением проблемы нехватки воды. При правильном планировании, сильных нормативных рамках и участии сообществ можно максимально использовать преимущества государственно-частного партнерства", - сказал он.

Затем выступили председатель Стамбульского комитета государственно-частного партнерства Эйюп Вурал Айдын, региональный руководитель по развитию частного сектора департамента по Центральной и Западной Азии ЕБРР Энрико Пинали, начальник отдела управления проектами министерства экономики Азербайджана Замир Дибиров, которые отметили, что запасы воды в мире сокращаются. Заявив, что потребность в чистой воде около 1 миллиарда человек во всем мире не удовлетворяется, участники мероприятия отметили, что необходимо разумно использовать имеющиеся ресурсы. Было отмечено, что государственно-частное партнерство в прошлом году инвестировало в водные ресурсы Узбекистана около 5 миллиардов долларов. Было добавлено, что для решения водной проблемы необходимо частное финансирование.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарном заседании COP 28 в Дубае.

11 ноября на Бакинском олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

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