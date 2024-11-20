Омбудсмен призвала конгрессменов США уважать международное право

БАКУ /Trend/ - Американские конгрессмены Фрэнк Паллоне и Эдвард Маркин после участия в таком престижном мероприятии, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), выступили в США с не отражающими реальности заявлениями о визите в нашу страну, что вызывает чувство глубокого сожаления.

Как передает Trend, так уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева отреагировала на заявление конгрессменов.

По ее мнению, притязания, выдвинутые конгрессменами в связи с положением в Карабахском регионе Азербайджана, еще раз демонстрируют их враждебную позицию в отношении нашей страны.

"Вместо не отражающих реальности взглядов этих конгрессменов, мы бы ожидали выдвижения на первый план без всякой дискриминации вопроса обеспечения сотен тысяч наших соотечественников, изгнанных с территории нынешней Армении в силу этнической принадлежности, безопасного и достойного возвращения этих лиц к родным очагам.

Одновременно хотелось бы напомнить конгрессменам, что в результате захватнической политики, осуществляемой Арменией против нашей страны с необоснованными территориальными притязаниями, двадцать процентов международно признанных азербайджанских земель около тридцати лет находились под оккупацией, а более миллиона азербайджанцев стали вынужденными переселенцами.

Однако мы становимся свидетелями того, что Франк Паллоне и Эдвард Маркин в нынешний чувствительный период вместо принятия мер по утверждению устойчивого мира в регионе, занимают позицию, направленную на создание новых очагов конфликта. Паллоне в своем выступлении склоняет имя "руководителя" нелегитимной "структуры" не признанной даже Соединенными Штатами Америки, привлеченного к следствию в числе лиц, обвиняемых за совершенные военные преступления, вмешивается во внутренние дела другой страны, игнорирует общепризнанные нормы и принципы международного право, что отвечает на вопрос "каким политическим кругам служит этот конгрессмен?".

Хотелось бы также отметить, что данные конгрессмены обходят молчанием то, что совершенный Арменией минный террор положил конец жизни гражданского населения, в том числе стариков, женщин и детей, что эта страна до сих пор не предоставила нам никакой информации о судьбе около 4 тысяч азербайджанцев пропавших без вести со времен Первой Карабахской войны, что в очередной раз доказывает их предвзятость.

Во время СОР29 конгрессмен Паллоне уклонился от вопросов, адресованных ему представителями независимых органов печати, и не смог ответить на веские аргументы, обосновав это впоследствии абсурдными претензиями, что служит наглядным примером его нетерпимости к свободе слова и печати", - сказала С. Алиева.

Она еще раз осудила необоснованные и предвзятые мысли, совершенно очевидно высказанные конгрессменами США по поручению армянского лобби, призвала их к уважению международного права и отказу от попыток создания конфликта на национальной почве.

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