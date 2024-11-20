Посольство США организовало мероприятие в честь выдающихся успехов азербайджанских студентов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Азербайджане организовало мероприятие, чтобы отметить выдающиеся достижения азербайджанских студентов, сообщает Trend.

Студенты пятого курса Бакинской высшей школы нефти SOCAR (БВШН), Фатима Мамедова и Фарид Алиев, стали победителями акселерационной программы, организованной Ventures Well для стран Южного Кавказа при поддержке Госдепартамента США. Выступая в составе команды "Атешгях", они успешно завершили пятинедельную программу в Тбилиси.

Их инновационный проект направлен на охлаждение солнечных панелей, что решает важную задачу в области возобновляемой энергии. Программа была реализована в Азербайджане при поддержке SUP VC, местного партнера Ventures Well.

Во время мероприятия в посольстве, наряду с другими студентами, они представили свой проект и приняли участие в сессиях вопросов и ответов.

"Очевидно, что азербайджанцы, стремящиеся учиться в США, добиваются все большего успеха в реализации своих мечтаний. США остаются самым привлекательным направлением для студентов со всего мира. В прошлом году в США обучались более 1,1 миллиона иностранных студентов из 210 стран и регионов", - отметил на мероприятии посол США в Азербайджане Марк Либби.

Согласно последним данным, в 2023-2024 учебном году в США обучались 1130 студентов из Азербайджана, что на 25,4 процента больше по сравнению с предыдущим годом.

США остаются лидирующим направлением для международного образования с более чем миллионом иностранных студентов. Международная студенческая мобильность играет ключевую роль в укреплении дипломатии, инноваций, экономического процветания и национальной безопасности.