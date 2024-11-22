SİMA способствует защите тысяч деревьев

SİMA, цифровая подпись нового поколения, представленная ООО «AzInTelecom», функционирующим при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает активно участвовать в решении экологических задач и содействии достижению целей устойчивого развития. Стремясь защитить окружающую среду путем сокращения производства бумаги, данное цифровое решение фокусируется на внедрении зеленых технологий. В этом направлении SİMA выражает свою полную поддержку мероприятию COP29, проходящему в Баку, и отмечает свое активное участие в борьбе с глобальным изменением климата. Цель SİMA проложить путь к более экологичному будущему путем развития и продвижения цифровых технологий.

Данная технология, предлагаемая в виде мобильного приложения, основана не только на юридической силе и безопасности. Она также играет ключевую роль в развитии «зеленых» технологий и сохранении экосистемы. Благодаря SİMA, которая в настоящее время сотрудничает с более чем 60 партнерами, учреждения успешно перевели в цифровой формат множество услуг. В результате операций, проведенных через SİMA, миллионы подписей, подтверждений или доступов к электронным системам были завершены без физического участия или использования бумажных документов. Проведение операций такого масштаба без использования бумаги позволяет сберечь сотни тысяч деревьев от вырубки.

Использование цифровой подписи нового поколения SİMA косвенно помогает предотвратить вырубку деревьев и уменьшение количества зеленых насаждений. Сокращение производства бумаги также создает возможность экономить воду и энергию, используемые в процессе производства.

Следует отметить, что производство бумаги — это процесс, который предполагает вырубку значительного количества древесины. Согласно статистике, для производства одной тонны бумаги необходимо вырубить около 17 деревьев. Учитывая, что в среднем ежегодно в мире производится 400 миллионов тонн бумаги, это приводит к вырубке сотен тысяч деревьев. Рассмотрим другой пример: для оформления кредитного договора в отделении банка обычно требуется около 50 листов. Цифровая документация позволяет снизить этот показатель до 80 %.

На сегодняшний день через SİMA уже доступно более 1 000 электронных услуг. По результатам проведенного мониторинга, только в банках, использующих SİMA, срок кредитования сокращается в 3 раза, а показатель потери клиентов снижается в 2 раза. «SİMA İmza» также устраняет зависимость жителей регионов от центров обслуживания клиентов, что подразумевает экономию энергии (топлива) и сокращение вредных газов, косвенно выбрасываемых в окружающую среду.

Как результат, цифровая документация приводит не только к снижению выбросов углекислого газа, но и оптимизирует использование воды и энергии. Подобные изменения защищают окружающую среду и формируют устойчивое будущее, основанное на экологически чистых технологических решениях. Для получения дополнительной информации о цифровой подписи нового поколения «SİMA» посетите сайт www.sima.az или обратитесь в контактный центр по номеру «157».