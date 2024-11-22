«Выгодная Пятница» от «Nar» – смартфон со скидкой 50%!

«Nar» следуя своему принципу «Самый близкий тебе», запускает эксклюзивную кампанию «Выгодная Пятница», чтобы порадовать своих клиентов выгодными предложениями. В рамках акции вы можете приобрести современный и функциональный смартфон «TECNO Spark 20C» всего за 229 AZN и получить второй со скидкой 50%.

Обратите внимание: Данное эксклюзивное предложение доступно в магазинах «Nar» в течение ограниченного времени и будет действовать только при наличии товара. Узнать больше о предложениях «Nar» вы можете на сайте nar.az/smartphones или в ближайшем магазине «Nar».

В настоящее время «Nar» предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 года «Nar» лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.