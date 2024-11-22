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На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 22 ноября 2024 13:23 (UTC +04:00)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ГАЗАХ/Trend/ - Пограничники пограничной заставы "Бабекер" провели операцию по задержанию и нейтрализации условных нарушителей границы в зеленой пограничной зоне.

Как сообщает в пятницу Карабахское бюро Trend, в рамках визита участники медиатура побывали на территории службы пограничной заставы "Бабекер" отдельной пограничной дивизии "Газах", расположенной на территории Газахского района.

Журналисты также ознакомились с созданными здесь условиями службы и понаблюдали за организацией службы охраны границ.

Кроме того, военнослужащие пограничной заставы на границе с Грузией провели операцию по обезвреживанию условных нарушителей границы с использованием технических средств и служебных животных.

Также журналистам была предоставлена информация о заставе. Было отмечено, что территория службы указанной заставы находится в основном на территории Азербайджана и Грузии, а всего один пограничный пункт приходится на условную границу с Арменией.

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На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
На заставе "Бабекер" прошла операция по задержанию условных нарушителей границы Азербайджана (ФОТО)
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