Кадры новой автомобильной дороги Бёюкшор-Пиршаги (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Новая автомобильная дорога Бёюкшор-Пиршаги общей протяженностью 12,7 км построена на уровне самых современных требований в соответствии с техническим уровнем 1b.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространило Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что новая дорога состоит из 6 полос движения, ширина которых составляет 30,6 метра.

Вдоль дороги построены 3 развязки, 4 моста и 1 подземный переход.

Согласно проекту, вдоль дороги в трех местах созданы развороты, а также выполнены работы по установке водопроводных труб различных диаметров.

Были проложены новые тротуары, чтобы обеспечить удобное и безопасное движение пешеходов. По обе стороны новой автомагистрали проложены велосипедные дорожки, вдоль дороги установлена современная система освещения. В соответствии с проектом были проведены дополнительные работы по благоустройству разделительных полос и обочин.

Кроме того, с учетом современных требований на 3-м километре дороги установлены зарядные устройства для электромобилей.

Новая дорога, которая берет начало с территории поселка Балаханы (озеро Бёюкшор), пролегает через поселки Дигях и Мамедли до поселков Кюрдаханы и Пиршаги.

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