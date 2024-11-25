Соблюдая методы профилактики можно повысить устойчивость к инфекционным заболеваниям - Тайяр Эйвазов

БАКУ /Trend/ - Соблюдая здоровый образ жизни и методы профилактики от инфекционных заболеваний, можно индивидуально повысить устойчивость человека к этим видам инфекций.

Как сообщает в понедельник Trend, со ссылкой на Министерство здравоохранения Азербайджана, об этом заявил специалист-эксперт минздрава, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов.

По его словам, исследователи из Гавайского университета в США выяснили, что около 58 процентов известных на данный момент инфекционных заболеваний появились в результате климатических изменений.

"Самым распространенным фактором, влияющим на повышение опасности болезней, стало глобальное потепление. В то же время засухи и наводнения из-за глобального потепления приводят к росту многих инфекционных заболеваний. В период засухи происходит изменение ареала насекомых-переносчиков инфекционных болезней, относящихся к родам Aedes, Anopheles и Culex. В результате этого могут широко распространяться опасные инфекции, такие как геморрагическая лихорадка (острое лихорадочное заболевание вирусной этиологии), желтая лихорадка и малярия. Пыльные бури во время засухи также вызывают рост офтальмологических заболеваний.

Кроме того, масса воды, скопившаяся в водоемах, образовавшихся после разлива рек, создает условия для размножения комаров в эндемичных районах. В связи с этим, увеличивается риск распространения трансмиссивных (векторные) заболеваний, таких как малярия. По этой причине трансмиссивные инфекционные заболевания представляют собой долгосрочную угрозу здоровью населения мира.

Когда наводнения приводят к селям, возбудители и переносчики многих инфекций активно перемещаются. Расселение насекомых в новые ареалы приводит к образованию новых биоценозов и изменению естественных местообитаний", - сказал он.

Т.Эйвазов также отметил, что исследователи из Гавайского университета в США обнаружили, что из 375 существующих инфекционных заболеваний, поражающих человека, в научной литературе подтверждено 218 случаев, когда патогены болезни становились более опасными вследствие изменений климата на планете.

"Авторы отчета нашли документальные подтверждения, что болезни, включая сибирскую язву, холеру и малярию, в некоторых случаях стали легче распространяться в результате глобального потепления, засухи, аномальной жары, лесных пожаров, усиления осадков и штормов, наводнений, повышение уровня моря и других явлений, вызванных климатическими изменениями", - заявил врач.

Он подчеркнул, что изменение климата, глобальное потепление и связанные с этим погодные нарушения, такие как сильная жара, наводнения и засухи, стали причиной возникновения в разное время около 58 процентов известных на сегодняшний день инфекционных заболеваний.

"Исследователи из Гавайского университета в США установили, что 218 из 375 инфекционных заболеваний, поражающих человека, подтверждены в научной литературе, поскольку возбудители заболевания становятся более опасными из-за изменения климата", - также отметил доктор.

В речи Т.Эйвазова говорится, что во многом это связано с изменением баланса водных ресурсов ввиду потепления.

"Аномальные проливные дожди вызывают загрязнение источников питьевой воды. В результате возникают кишечные инфекции, вызванные водой, такие как вирусные гепатиты А и Е, эшерихиоз и др. Отмечается рост вирусных и бактериальных инфекционных заболеваний.

Количество и распределение осадков, доступность и качество питьевой воды в связи с климатическими изменениями могут повлиять на заболеваемость болезнями, связанными с водой. В ряде стран мира повышение среднемесячной температуры стало причиной роста заболеваемости бактериальной дизентерией, кампилобактериозом, сальмонеллезом и другими желудочно-кишечными заболеваниями. Поскольку инфекционные агенты по-прежнему обнаруживаются в питьевой воде, доступ к безопасной воде остается критической проблемой для общественного здравоохранения этих стран", - сказал он.

По мнению Т.Эйвазова, резкое изменение климата может привести к широкому распространению инфекционных заболеваний.

"Так, климатические изменения способствует распространенности таких инфекционных заболеваний, как малярия, холера, клещевой энцефалит и др. Об этом говорится в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP). Теплое время года приводит к активизации клещей и увеличению числа переносимых ими заболеваний. Засуха способствует распространению менингита и ряда других инфекций. Изменение климата приводит к массовой миграции и росту численности городского населения. Это, в свою очередь, может привести к распространению эпидемий.

Соблюдая здоровый образ жизни (здоровое питание, физическая активность и др) и методы профилактики от инфекционных заболеваний, можно индивидуально повысить устойчивость человека к этим видам инфекций. Однако, в целом это не решает проблему. Основным способом предотвращения инфекционных заболеваний, которые могут возникнуть в результате изменения климата, является эффективное устранение этих изменений путем коллективных усилий стран мира", - добавил он.

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