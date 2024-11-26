В Баку продолжаются мужские и женские национальные соревнования по спортивной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку на Национальной арене гимнастики продолжаются 29-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по мужской спортивной гимнастике, 8-й Чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по женской спортивной гимнастике.

Как сообщает во вторник Trend, на соревнованиях будут участвовать гимнасты в следующих возрастных категориях: младшие (2015-2016 гг.), дети (2017 год), юноши (2013-2014), подростки (2011-2012), молодежь (2007-2010) и взрослые (2006 год и старше)

Спортсмены покажут свое мастерство в программах на гимнастическом коне, в вольных упражнениях, на опорном прыжке, кольцах, параллельных брусьях и на турнике.

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